RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 30,93 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 30,93 EUR. Bei 30,81 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.029.691 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 26,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,75 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,89 EUR an.

RWE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 12.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je RWE-Aktie.

