RWE Aktie News: RWE am Vormittag nahezu unbewegt

So bewegt sich RWE

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 28,91 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,91 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,98 EUR an. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,85 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.051 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,49 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 22,89 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 4,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,50 EUR.

Am 13.11.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,07 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 20.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

