RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 33,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RWE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 33,59 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 33,49 EUR. Bei 33,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.941 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 26,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 10,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,73 EUR für die RWE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,55 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

