RWE Aktie News: RWE gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 33,21 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 33,21 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,06 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,15 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 298.173 Stück gehandelt.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 27,46 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,73 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 29,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,41 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,77 EUR im Jahr 2024 aus.

