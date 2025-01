RWE Aktie News: RWE am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 28,94 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,94 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,08 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 800.506 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,49 EUR) erklomm das Papier am 26.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 29,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,08 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 13.11.2024 vor. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

