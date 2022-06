RWE Aktie News: RWE am Vormittag im Aufwind

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.06.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 37,55 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 37,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,51 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 50.155 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 32,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 48,08 EUR.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,09 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.783,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie tiefer: RWE plant Wasserstoff-Produktionsanlage in Rostock

RWE-Aktie höher: RWE baut Solaranlage in Portugal - RWE kaum von Gas-Notstand betroffen

RWE und ArcelorMittal arbeiten bei Windparks und Wasserstoffanlagen zusammen - Aktien tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com