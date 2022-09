RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag in Grün

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 39,21 EUR. Bei 39,26 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.738 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 10,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 32,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,985 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 50,81 EUR.

Am 11.08.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,80 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie dreht ins Minus: Deutsche Regas beginnt mit Arbeiten für Flüssiggas-Terminal in Lubmin - Barclays hebt Ziel für RWE

E.ON drängt nach Leck im AKW Isar 2 auf Planungssicherheit

RWE-Aktie fester: Offshore-Windparks in Lettland geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE