RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 30,19 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 30,24 EUR. Mit einem Wert von 30,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 424.461 Stück.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 36,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,40 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 8,05 Prozent wieder erreichen.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,81 EUR aus.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,02 EUR je RWE-Aktie.

