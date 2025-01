RWE Aktie News: RWE gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 28,86 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 28,86 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,86 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,01 EUR. Zuletzt wechselten 97.232 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 36,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 3,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,33 EUR an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,90 Prozent zurück. Hier wurden 4,74 Mrd. EUR gegenüber 6,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je Aktie aus.

