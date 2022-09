RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag billiger

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 37,86 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,67 EUR nach. Bei 38,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 846.449 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,90 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 27,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 50,81 EUR.

RWE gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.792,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie schwächelt: RWE beteiligt sich an Vogelschutzstudie - Test von schwarzen Windradflügeln

Höherer Gasverbrauch als im Vorjahr: Netzagentur-Chef ruft Haushalte und Gewerbe zu stärkeren Einsparungen auf

RWE-Aktie fester: Übertragung von Strommengen soll AKW-Produktion bis Ende 2022 sichern

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE