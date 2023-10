S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 steigen

Index im Blick

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 17:58 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,31 Prozent auf 4.237,26 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 36,793 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,400 Prozent leichter bei 4.207,28 Punkten in den Montagshandel, nach 4.224,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.241,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.189,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 4.320,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.536,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, einen Wert von 3.752,75 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 10,80 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.607,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.794,33 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 4,89 Prozent auf 22,30 USD), MGM Resorts International (+ 4,40 Prozent auf 36,80 USD), Carnival (+ 4,17 Prozent auf 11,49 USD), Airbnb (+ 3,91 Prozent auf 121,05 USD) und Norwegian Cruise Line (+ 3,57 Prozent auf 14,07 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil FMC (-11,81 Prozent auf 59,04 USD), Advance Auto Parts (-4,36 Prozent auf 48,97 USD), Bath Body Works (-3,73 Prozent auf 29,94 USD), Occidental Petroleum (-3,28 Prozent auf 63,04 USD) und Hasbro (-2,68 Prozent auf 54,56 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10.800.262 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,553 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Hanesbrands-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

