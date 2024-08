S&P 500 im Blick

S&P 500 aktuell: S&P 500 legt mittags zu

14.08.24 18:00 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,45 Prozent stärker bei 5.458,89 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 44,241 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,151 Prozent fester bei 5.442,62 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.434,43 Punkten am Vortag. Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5.459,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.415,91 Punkten lag. S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 2,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 5.615,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.246,68 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2023, den Stand von 4.489,72 Punkten. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 15,10 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5.669,67 Punkte. Bei 4.682,11 Punkten steht hingegen das Jahrestief. Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500 Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 18,18 Prozent auf 0,01 USD), Kellanova (ex Kelloggs) (+ 7,65 Prozent auf 80,20 USD), Cardinal Health (+ 5,28 Prozent auf 108,00 USD), Allstate (+ 4,93 Prozent auf 180,43 USD) und Progressive (+ 4,57 Prozent auf 232,48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-44,44 Prozent auf 0,01 USD), Albemarle (-5,46 Prozent auf 73,00 USD), Starbucks (-4,03 Prozent auf 92,04 USD), Gap (-3,12 Prozent auf 22,39 USD) und Alphabet C (ex Google) (-3,07 Prozent auf 160,83 USD). Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 31.061.333 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,007 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus. Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

