S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Index-Performance im Blick

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel

Letztendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 5.709,54 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47,428 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,223 Prozent auf 5.696,00 Punkte an der Kurstafel, nach 5.708,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 5.674,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.719,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,297 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.648,40 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Wert von 5.509,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der S&P 500 auf 4.288,39 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 20,38 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5.767,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.682,11 Zähler.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Illumina (+ 7,78 Prozent auf 139,02 USD), Caesars Entertainment (+ 5,27 Prozent auf 42,95 USD), Super Micro Computer (+ 3,58 Prozent auf 42,00 USD), Salesforce (+ 3,18 Prozent auf 279,48 USD) und KLA-Tencor (+ 3,14 Prozent auf 777,36 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Humana (-11,79 Prozent auf 246,49 USD), ConAgra Foods (-8,07 Prozent auf 30,08 USD), Nike (-6,77 Prozent auf 83,10 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,29 Prozent auf 25,00 USD) und CarMax (-3,51 Prozent auf 75,43 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 36.934.118 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net