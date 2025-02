S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 zeigt sich derzeit leichter.

Werte in diesem Artikel

Um 19:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 5.962,56 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 51,965 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,045 Prozent fester bei 5.985,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.983,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5.992,65 Punkte, das Tagestief hingegen 5.908,49 Zähler.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Wert von 6.101,24 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2024, den Wert von 5.987,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der S&P 500 auf 5.088,80 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.147,43 Punkten. Bei 5.773,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit American Tower (+ 6,41 Prozent auf 204,30 USD), Sealed Air (+ 6,02 Prozent auf 34,07 USD), Hanesbrands (+ 5,65 Prozent auf 6,46 USD), Organon Company (+ 5,64 Prozent auf 15,93 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 5,55 Prozent auf 11,42 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Sempra Energy (-18,35 Prozent auf 71,18 USD), Super Micro Computer (-9,19 Prozent auf 46,87 USD), Tesla (-8,39 Prozent auf 302,79 USD), Live Nation Entertainment (-4,57 Prozent auf 147,56 USD) und Boston Scientific (-4,09 Prozent auf 100,12 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 35.742.964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,523 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net