NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 172,94 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 172,94 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 173,38 USD aus. Bei 172,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.708.404 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (174,24 USD) erklomm das Papier am 18.07.2025. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 0,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 99,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 170,00 USD.

Am 28.05.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 26,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 27.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,35 USD je Aktie belaufen.

