S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 klettert

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:58 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,26 Prozent auf 5.473,52 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 45,826 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,330 Prozent auf 5.477,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5.459,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.444,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.487,74 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der S&P 500 5.460,48 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, wurde der S&P 500 auf 5.116,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4.582,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 15,41 Prozent zu. Bei 5.669,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.682,11 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 18,75 Prozent auf 0,02 USD), SVB Financial Group (+ 10,00 Prozent auf 0,02 USD), PerkinElmer (+ 5,36 Prozent auf 121,32 USD), DexCom (+ 5,31 Prozent auf 67,40 USD) und ResMed (+ 4,32 Prozent auf 205,55 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Franklin Resources (-3,08 Prozent auf 22,37 USD), Constellation Brands A (-3,05 Prozent auf 245,74 USD), Southwest Airlines (-3,01 Prozent auf 26,41 USD), Enphase Energy (-2,65 Prozent auf 116,18 USD) und Western Digital (-2,46 Prozent auf 66,58 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16.486.763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,078 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

