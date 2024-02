S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter

NYSE-Handel im Fokus

In New York stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 5.075,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 42,817 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,293 Prozent leichter bei 5.063,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.078,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.077,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.058,35 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,340 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 4.890,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4.554,89 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 3.970,15 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,02 Prozent. Bei 5.111,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell eBay (+ 7,21 Prozent auf 47,59 USD), Advance Auto Parts (+ 6,35 Prozent auf 68,86 USD), Lumen Technologies (+ 4,87 Prozent auf 1,62 USD), Agilent Technologies (+ 4,26 Prozent auf 138,20 USD) und Digital Realty Trust (+ 3,99 Prozent auf 143,75 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil SVB Financial Group (-27,27 Prozent auf 0,08 USD), Viatris (-5,52 Prozent auf 12,50 USD), UnitedHealth (-4,62 Prozent auf 489,69 USD), ResMed (-4,57 Prozent auf 172,72 USD) und First Republic Bank (-3,45 Prozent auf 0,07 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.864.801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2,798 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 165,52 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net