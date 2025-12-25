S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Fox-Anlage unter der Lupe

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fox-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Fox-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Fox-Aktie an diesem Tag bei 48,97 USD. Bei einem Fox-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,042 Fox-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,22 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 07.01.2026 auf 75,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,22 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 33,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net