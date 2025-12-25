DAX25.080 -0,2%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.445 -0,6%Bitcoin77.353 -1,0%Euro1,1664 -0,1%Öl61,05 +1,1%Gold4.447 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- US-Börsen schwächer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Fox-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

08.01.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fox-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp (ex 21st Century Fox)
62,50 EUR -1,00 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Fox-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Fox-Aktie an diesem Tag bei 48,97 USD. Bei einem Fox-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,042 Fox-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,22 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 07.01.2026 auf 75,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,22 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 33,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Fox und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fox

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fox

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)

DatumRatingAnalyst
15.05.201921st Century Fox (A) BuyGabelli & Co
19.10.201821st Century Fox (A) OverweightBarclays Capital
14.06.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
16.01.201821st Century Fox (A) BuyB. Riley FBR, Inc.
09.01.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
15.05.201921st Century Fox (A) BuyGabelli & Co
19.10.201821st Century Fox (A) OverweightBarclays Capital
16.01.201821st Century Fox (A) BuyB. Riley FBR, Inc.
15.12.201721st Century Fox (A) Market PerformTelsey Advisory Group
14.12.201721st Century Fox (A) BuyPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
14.06.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
09.01.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
17.11.201721st Century Fox (A) NeutralB. Riley FBR, Inc.
11.05.201721st Century Fox (A) Mkt PerformFBR & Co.
07.02.201721st Century Fox (A) Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fox Corp (ex 21st Century Fox) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen