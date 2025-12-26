DAX24.608 +0,5%Est505.862 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +1,3%Nas23.481 +1,0%Bitcoin76.436 +1,2%Euro1,1734 -0,1%Öl60,08 -1,4%Gold4.347 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rentable IQVIA-Investition?

S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 5 Jahren eingebracht

02.01.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in IQVIA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IQVIA Holdings Inc Registered Shs
190,90 EUR -0,35 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die IQVIA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 179,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,558 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,81 USD, da sich der Wert einer IQVIA-Aktie am 31.12.2025 auf 225,41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25,81 Prozent vermehrt.

Der IQVIA-Wert an der Börse wurde auf 38,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: IQVIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IQVIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IQVIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
09.10.2018IQVIA BuyUBS AG
02.10.2018IQVIA OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
25.07.2018IQVIA BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
09.10.2018IQVIA BuyUBS AG
02.10.2018IQVIA OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
25.07.2018IQVIA BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IQVIA Holdings Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen