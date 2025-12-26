S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable IQVIA-Investition?

Vor Jahren in IQVIA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die IQVIA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 179,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,558 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,81 USD, da sich der Wert einer IQVIA-Aktie am 31.12.2025 auf 225,41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25,81 Prozent vermehrt.

Der IQVIA-Wert an der Börse wurde auf 38,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

