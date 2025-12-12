Profitable IQVIA-Anlage?

S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IQVIA von vor 10 Jahren verdient

12.12.25 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IQVIA-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden IQVIA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das IQVIA-Papier bei 67,35 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,848 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IQVIA-Aktie auf 225,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.355,31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 235,53 Prozent angewachsen. Am Markt war IQVIA jüngst 37,97 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

