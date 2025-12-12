DAX24.380 +0,4%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,2%Nas23.396 -0,8%Bitcoin78.818 ±0,0%Euro1,1746 +0,1%Öl61,14 -0,7%Gold4.345 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX fester -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Aktien stärker: HENSOLDT liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme - RENK und TKMS schwächer Aktien stärker: HENSOLDT liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme - RENK und TKMS schwächer
S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr eingefahren S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.
Profitable IQVIA-Anlage?

S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IQVIA von vor 10 Jahren verdient

12.12.25 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IQVIA-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IQVIA Holdings Inc Registered Shs
190,00 EUR -1,55 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurden IQVIA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das IQVIA-Papier bei 67,35 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,848 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IQVIA-Aktie auf 225,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.355,31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 235,53 Prozent angewachsen.

Am Markt war IQVIA jüngst 37,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: IQVIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IQVIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IQVIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
09.10.2018IQVIA BuyUBS AG
02.10.2018IQVIA OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
25.07.2018IQVIA BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
09.10.2018IQVIA BuyUBS AG
02.10.2018IQVIA OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
25.07.2018IQVIA BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IQVIA Holdings Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen