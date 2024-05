S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Über diese Dividende können sich NXP Semiconductors-Anleger freuen

Dividendenrendite

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich NXP Semiconductors-Anteilseigner über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel NXP Semiconductors am 29.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 4,06 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 20,12 Prozent. 1,01 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 23,44 Prozent.

NXP Semiconductors-Stockdividendenrendite

Heute wird der NXP Semiconductors-Titel Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der NXP Semiconductors-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die NXP Semiconductors-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das NXP Semiconductors-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,77 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,14 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der NXP Semiconductors-Aktienkurs im -Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel NXP Semiconductors

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4,20 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,54 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel NXP Semiconductors

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens NXP Semiconductors beläuft sich aktuell auf 71,649 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NXP Semiconductors beläuft sich aktuell auf 21,22. Der Umsatz von NXP Semiconductors betrug in 2023 13,276 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 10,83 USD.

