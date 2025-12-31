S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in SBA Communications REIT (A) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der SBA Communications REIT (A)-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen SBA Communications REIT (A)-Anteile letztlich bei 280,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,357 SBA Communications REIT (A)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,48 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 30.12.2025 auf 194,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,52 Prozent verringert.
Der SBA Communications REIT (A)-Wert an der Börse wurde auf 20,62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
