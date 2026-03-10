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Booking-Investment im Blick

S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen

17.03.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Booking-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
3.752,00 EUR 40,00 EUR 1,08%
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Vor 10 Jahren wurde das Booking-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Booking-Anteile bei 1.346,86 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Booking-Aktie investiert hat, hat nun 7,425 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.03.2026 31.874,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.293,02 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 31.874,29 USD, was einer positiven Performance von 218,74 Prozent entspricht.

Booking wurde jüngst mit einem Börsenwert von 136,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Booking Holdings

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
22.06.2018Booking HoldThe Benchmark Company
03.04.2017Pricelinecom NeutralMoffettNathanson
31.03.2016Pricelinecom Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
10.11.2015Pricelinecom Equal WeightBarclays Capital
06.08.2015Pricelinecom HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2012Pricelinecom reduceNomura
11.10.2011Pricelinecom reduceNomura
18.08.2011Pricelinecom reduceNomura
04.06.2010priceline.com "below average"Caris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Booking Holdings nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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