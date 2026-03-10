S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen

Booking-Investment im Blick

Vor Jahren Booking-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Booking-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Booking-Anteile bei 1.346,86 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Booking-Aktie investiert hat, hat nun 7,425 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.03.2026 31.874,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.293,02 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 31.874,29 USD, was einer positiven Performance von 218,74 Prozent entspricht.

Booking wurde jüngst mit einem Börsenwert von 136,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net