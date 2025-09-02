S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde das Citizens Financial Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Citizens Financial Group-Papier bei 38,32 USD. Bei einem Citizens Financial Group-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,096 Citizens Financial Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.349,16 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 08.09.2025 auf 51,70 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,92 Prozent erhöht.
Insgesamt war Citizens Financial Group zuletzt 22,26 Mrd. USD wert. Citizens Financial Group-Anteile wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Papiers lag beim Börsengang bei 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen