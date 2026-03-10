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Lohnendes Citizens Financial Group-Investment?

S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor einem Jahr eingefahren

17.03.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Citizens Financial Group-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
48,39 EUR -0,39 EUR -0,79%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Citizens Financial Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,86 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citizens Financial Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,447 Citizens Financial Group-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.03.2026 137,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,36 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,93 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Citizens Financial Group zuletzt 24,04 Mrd. USD wert. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Citizens Financial Group-Aktie belief sich damals auf 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
24.10.2016Citizens Financial Group BuyUBS AG
24.10.2016Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
17.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
08.11.2016Citizens Financial Group HoldDeutsche Bank AG
25.01.2016Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

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