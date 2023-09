S&P 500-Titel General Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in General Electric abgeworfen

General Electric-Anlage unter der Lupe

Das wäre der Verdienst eines frühen General Electric-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel

Vor 5 Jahren wurde das General Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 74,68 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in die General Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,390 Anteilen. Die gehaltenen General Electric-Papiere wären am 31.08.2023 1.532,58 USD wert, da der Schlussstand 114,46 USD betrug. Damit wäre die Investition 53,26 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte General Electric einen Börsenwert von 124,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net