S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr bedeutet

31.12.25 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Invitation Homes-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Invitation Homes-Aktie an diesem Tag bei 31,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Invitation Homes-Papier investiert hätte, hätte er nun 312,793 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (27,96 USD), wäre die Investition nun 8.745,70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,54 Prozent abgenommen. Jüngst verzeichnete Invitation Homes eine Marktkapitalisierung von 17,00 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

