DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.375 -0,2%Bitcoin75.260 ±-0,0%Euro1,1723 -0,2%Öl61,67 -0,3%Gold4.335 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Anlage

S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr bedeutet

31.12.25 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Invitation Homes-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invitation Homes Inc Registered Shs
23,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Invitation Homes-Aktie an diesem Tag bei 31,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Invitation Homes-Papier investiert hätte, hätte er nun 312,793 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (27,96 USD), wäre die Investition nun 8.745,70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,54 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Invitation Homes eine Marktkapitalisierung von 17,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Invitation Homes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Invitation Homes

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Invitation Homes

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Invitation Homes Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Invitation Homes Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
14.11.2018Invitation Homes NeutralMizuho
12.03.2018Invitation Homes BuyB. Riley FBR, Inc.
29.11.2017Invitation Homes BuyDeutsche Bank AG
10.10.2017Invitation Homes BuyBTIG Research
16.05.2017Invitation Homes OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.03.2018Invitation Homes BuyB. Riley FBR, Inc.
29.11.2017Invitation Homes BuyDeutsche Bank AG
10.10.2017Invitation Homes BuyBTIG Research
16.05.2017Invitation Homes OutperformRBC Capital Markets
27.02.2017Invitation Homes BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2018Invitation Homes NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Invitation Homes Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen