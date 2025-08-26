S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Am 09.09.2024 wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Under Armour-Anteile bei 7,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.392,758 Under Armour-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.852,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete Under Armour eine Marktkapitalisierung von 2,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
