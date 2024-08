S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Broadcom-Investment

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Broadcom-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Broadcom-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 49,59 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,164 Broadcom-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2024 3.189,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,18 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 3.189,50 USD, was einer positiven Performance von 218,95 Prozent entspricht.

Broadcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 748,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net