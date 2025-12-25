DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.558 +0,2%Euro1,1790 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Carvana-Performance

S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carvana-Investment von vor 5 Jahren verdient

25.12.25 16:00 Uhr

Vor Jahren in Carvana-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Carvana-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Carvana-Aktie bei 274,71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,364 Carvana-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 160,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 441,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,74 Prozent angezogen.

Der Carvana-Wert an der Börse wurde auf 61,90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

