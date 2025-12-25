S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carvana-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Carvana-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Carvana-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Carvana-Aktie bei 274,71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,364 Carvana-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 160,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 441,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,74 Prozent angezogen.
Der Carvana-Wert an der Börse wurde auf 61,90 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Carvana und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carvana
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carvana
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent