S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Investition

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Evergy-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Evergy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,90 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Evergy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 166,945 Evergy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 72,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.156,93 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,57 Prozent zugenommen.

Alle Evergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

