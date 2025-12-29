DAX25.408 +0,6%Est506.018 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,21 +1,4%Nas23.667 ±-0,0%Bitcoin77.786 -0,4%Euro1,1675 +0,3%Öl63,15 +0,2%Gold4.618 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
AST SpaceMobile: Vom Weltraum-Narrativ zur Cash-Maschine? Die Chancen stehen gut AST SpaceMobile: Vom Weltraum-Narrativ zur Cash-Maschine? Die Chancen stehen gut
Tesla-Aktie 2026: Warum Analysten trotz Kursrally im Jahr 2025 zur Vorsicht mahnen Tesla-Aktie 2026: Warum Analysten trotz Kursrally im Jahr 2025 zur Vorsicht mahnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Langfristige Investition

S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen

12.01.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Evergy-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evergy Inc Registered Shs
61,92 EUR -0,42 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Evergy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,90 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Evergy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 166,945 Evergy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 72,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.156,93 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,57 Prozent zugenommen.

Alle Evergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Evergy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Evergy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evergy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Evergy Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung