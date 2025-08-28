S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fox-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 04.09.2020 wurden Fox-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,66 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,153 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2025 auf 60,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.172,09 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 117,21 Prozent.
Fox war somit zuletzt am Markt 27,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
