DAX24.461 +0,2%Est505.654 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,55 +0,5%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.160 -0,6%Euro1,1738 +0,2%Öl64,88 +0,9%Gold3.861 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- IONOS, Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im September besser in Schwung

03.10.25 10:28 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im September lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 51,5 von 49,3 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 vorhergesagt. Vorläufig war für September ein Wert von 52,5 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im September beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,0 von 50,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Wer­bung

"Die PMI Indizes für September sind auf den ersten Blick ermutigend. Dienstleister und Hersteller haben ihre Performance alles in allem robust gesteigert und das Expansionstempo ist so hoch wie seit sechzehn Monaten nicht mehr. Dennoch gibt es einige Wermutstropfen", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Er nannte als negative Faktoren, dass die Neuaufträge in der Industrie am Quartalsende gesunken sind, womit eine dreimonatige Wachstumsphase ihr Ende fand. Im Servicesektor sei das Neugeschäft erneut geschrumpft, wenngleich der Rückgang etwas milder ausfiel als zuletzt. "Sofern die Nachfrage nicht in Schwung kommt, sieht es nicht danach aus, dass die Geschäftstätigkeit in der Privatwirtschaft in den nächsten Monaten nachhaltig anziehen wird", sagte er weiter. Zudem sei die Kosteninflation im Dienstleistungssektor zum zweiten Mal in Folge gestiegen und liege auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 04:28 ET (08:28 GMT)