S&T Aktie News: S&T am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von S&T konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 18,07 EUR. Der Kurs der S&T-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,18 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,91 EUR. Zuletzt wechselten 49.608 S&T-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der S&T-Aktie liegt somit 33,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 11,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR.

S&T veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. S&T hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 418,20 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 428,10 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.05.2022 dürfte S&T Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. S&T dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 30.03.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,39 EUR je S&T-Aktie.

Redaktion finanzen.net

