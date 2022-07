S&T Aktie News: S&T am Montagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel S&T 13,69 EUR

3,09% Charts

News

Analysen

Die S&T-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 18.07.2022 16:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 13,69 EUR. In der Spitze gewann die S&T-Aktie bis auf 13,74 EUR. Bei 13,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der S&T-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.938 Stück gehandelt.

Am 24.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,01 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte S&T am 05.11.2020. Im abgelaufenen Quartal hat S&T 297,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 297,70 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte S&T am 04.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von S&T rechnen Experten am 04.08.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur S&T-Aktie

Mai 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der S&T-Aktie angepasst

S&T-Aktie profitiert: S&T mit ordentlichem Jahresstart trotz Chipmangel

Ausblick: S&T gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf S&T Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T

Bildquellen: S&T