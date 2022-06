S&T Aktie News: S&T am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel S&T 14,00 EUR

-3,85% Charts

News

Analysen

Das Papier von S&T befand sich um 22.06.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 14,41 EUR ab. Das Tagestief markierte die S&T-Aktie bei 14,41 EUR. Bei 14,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der S&T-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2021 bei 23,94 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,81 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,22 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die S&T-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,13 EUR je S&T-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte S&T am 05.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat S&T mit einem Umsatz von insgesamt 329,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,10 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 04.08.2023.

Experten taxieren den S&T-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur S&T-Aktie

Mai 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der S&T-Aktie angepasst

S&T-Aktie profitiert: S&T mit ordentlichem Jahresstart trotz Chipmangel

Ausblick: S&T gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf S&T Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T

Bildquellen: S&T