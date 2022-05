S&T Aktie News: S&T am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel S&T 16,45 EUR

Um 24.05.2022 12:22:00 Uhr rutschte die S&T-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 16,40 EUR ab. Die S&T-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,29 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,51 EUR. Von der S&T-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.948 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,94 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,13 EUR für die S&T-Aktie.

S&T gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 294,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von S&T veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 04.08.2023.

Experten taxieren den S&T-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

