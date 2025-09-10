SailPoint präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SailPoint hat am 09.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SailPoint im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 264,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 198,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net