Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce haussiert am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 9,2 Prozent auf 251,59 USD. Bei 251,93 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,16 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.413 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 251,93 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 126,37 USD fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,77 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salesforce-Aktie bei 252,67 USD.

Salesforce ließ sich am 29.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.720,00 USD – ein Plus von 12,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 7.720,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 8,15 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

