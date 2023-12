Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Salesforce

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salesforce gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 229,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 229,40 EUR. Das Tagestief markierte die Salesforce-Aktie bei 229,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 229,20 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.848 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,40 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.12.2022 bei 119,28 EUR. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 92,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce-Aktie wird bei 252,67 USD angegeben.

Salesforce ließ sich am 29.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,11 USD, nach 1,19 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.720,00 USD – ein Plus von 12,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 7.720,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,15 USD je Salesforce-Aktie.

