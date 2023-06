Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Freitagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel Salesforce 197,00 EUR

Das Papier von Salesforce gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 212,77 USD abwärts. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 206,24 USD nach. Bei 208,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.758 Stück gehandelt.

Am 31.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 224,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2022 bei 126,37 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 68,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salesforce-Aktie bei 219,00 USD.

Salesforce veröffentlichte am 31.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8.247,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.411,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,40 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com