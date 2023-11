Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagnachmittag stark gefragt

Salesforce im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere zuletzt 8,1 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 8,1 Prozent auf 249,07 USD zu. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 252,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 249,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 943.561 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Bei 252,49 USD erreichte der Titel am 30.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 1,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 126,34 USD fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 97,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 252,67 USD.

Am 31.08.2023 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.603,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.720,00 USD umgesetzt.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 8,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

