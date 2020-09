Frühere Franchise-Nehmer verklagen McDonald's wegen Diskriminierung

Mehrere Dutzend ehemalige schwarze Franchisenehmer werfen dem Burger-Giganten Diskriminierung vor. In der Klage, die am Montagabend bei einem Bundesgericht in Illinois eingereicht wurde, behaupten die insgesamt 52 Kläger, das Unternehmen habe ihnen minderwertige Innenstadt-Standorte verpachtet, die wirtschaftlich zum Scheitern verurteilt gewesen seien, weil die Umsätze niedrig und die Betriebskosten hoch gewesen seien. Der jährlicher Durchschnittsumsatz von 2 Millionen US-Dollar in den Jahren von 2011 bis 2016 habe 700.000 Dollar unter dem nationalen Durchschnitt eines Franchisenehmers der Burgerkette gelegen. In der Klage wird ein Schadenersatz zwischen 4 bis 5 Millionen Dollar je Geschäft gefordert, für die mehr als 200 Läden, die früher betrieben wurden.

Die Zahl der schwarzen Franchise-Nehmer in den USA in diesem Jahr sei einem Höchststand von 377 im Jahr 1998 auf 186 gesunken, und zwar aufgrund der rassistisch-diskriminierenden Praktiken des Unternehmens, wie aus der Schrift weiter hervor geht. "McDonald's hat den Klägern absichtlich und heimlich die Rechte vorenthalten, die weißen Franchisenehmern zustehen", heißt es in der Klage. McDonald's weist diese Behauptungen zurück und bezeichnete diese als nicht zutreffend. Laut McDonald's ist die Gesamtzahl der Franchise-Nehmer in den vergangenen Jahren im Zuge der Konsolidierung gesunken, der Anteil der schwarzen Franchisenehmer an den rund 2.000 Restaurantbesitzern sei aber weitgehend unverändert geblieben.

Von Heather Haddon

NEW YORK (Dow Jones)

