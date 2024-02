SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 161,18 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 161,18 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 161,96 EUR. Bei 161,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 299.451 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,18 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 105,42 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 34,59 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 166,55 EUR an.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8.436,00 EUR umsetzen können.

Am 22.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,15 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

