SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Donnerstagmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 193,64 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 193,64 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 192,72 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 227.759 Stück.

Am 29.07.2024 markierte das Papier bei 197,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 1,97 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,04 EUR ab. Abschläge von 38,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,90 EUR an.

Am 22.07.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,76 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 21.10.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.

