SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 205,80 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 205,80 EUR. Bei 208,65 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 206,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 553.701 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 19.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7,55 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.10.2024 erwartet. SAP SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,46 EUR je Aktie belaufen.

