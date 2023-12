SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 146,40 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 146,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 146,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 255.069 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2022 auf bis zu 96,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 52,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 136,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 1,12 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR im Vergleich zu 7.841,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.01.2025 erwartet.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

