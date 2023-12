SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Freitagvormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 146,56 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 146,64 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,42 EUR. Zuletzt wechselten 65.425 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 0,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,42 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 136,83 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.841,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.744,00 EUR.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 23.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

