SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Aufschlag

03.10.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 123,28 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 123,28 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 123,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 122,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 41.701 SAP SE-Aktien gehandelt. Am 08.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 6,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 82,16 EUR. Mit Abgaben von 33,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,08 EUR je SAP SE-Aktie aus. SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.554,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.517,00 EUR umgesetzt. Am 18.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 17.10.2024. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,14 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt letztendlich Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste

