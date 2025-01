SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 245,15 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 245,15 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 245,95 EUR zu. Bei 244,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 153.657 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 248,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei 139,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 75,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,89 EUR an.

SAP SE veröffentlichte am 21.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.01.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 22.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

